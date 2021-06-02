Несетевым аптекам в России разрешили продавать безрецептурные лекарства онлайн

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Глава кабмина России Михаил Мишустин подписал документ, который разрешает несетевым аптекам и маркетплейсам с 1 сентября дистанционно продавать безрецептурные лекарства. Об этом сообщается на сайте правительства РФ в среду, 2 июня.

— Несетевым аптекам разрешат вести дистанционную торговлю лекарствами, а покупать препараты можно будет на маркетплейсах, — говорится в сообщении.

Так, документ устраняет требования к организациям иметь не менее десяти аптек по стране и личный сайт. При этом для аптек устанавливается возможность заключать договоры с владельцами агрегаторов, чтобы вести торговлю с помощью их сайтов.

Также новые требования дополняются положением о регулировке цен. Стоимость лекарств при онлайн-продаже не должна превышать цены в самой аптеке.

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