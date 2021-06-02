Электросамокат за 25 тысяч рублей украли из машины москвички

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Юго-Восточный административный округ, Рязанский район Карта всех событий

Столичные полицейские задержали 38-летнего мужчину, который подозревается в краже электросамоката на юго-востоке города. Об этом в среду, 2 июня, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЮВАО.

Инцидент произошел в Рязанском районе. Владелица самоката рассказала, что она ушла по делам, оставив самокат в машине. Через некоторое время она вернулась и обнаружила, что стекло автомобиля было разбито, а самокат похищен.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Ущерб составил 25 тысяч рублей.

Ранее «ВМ» сообщала, что рюкзак с техникой на миллион рублей украли у фотографа в Москве.

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