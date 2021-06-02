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Госдума рассмотрит законопроект о применении санкций к иностранцам, нарушившим права россиян
Фото: Пресс-служба Госдумы

Госдума рассмотрит законопроект о применении санкций к иностранцам, нарушившим права россиян

Юлия Павлушова

Закон

На рассмотрение в Госдуму внесен законопроект о возможности применения санкций против граждан иностранных государств и лиц без гражданства, которые нарушили права россиян. Документ опубликован в электронной базе парламента в среду, 2 июня.

Поправку в закон «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ» предлагает внести правительство России.

Действующая редакция документа позволяет применять ограничения только к гражданам США, совершившим подобные преступления. Речь идет о запрете въезда в Россию, аресте финансовых активов на российской территории, а также запрете сделок с недвижимостью и инвестициями.

В пояснительной записке к проекту указано, что он позволит расширить ограничения в отношении некоммерческих организаций, участвующих в политической деятельности на территории России.

Ранее Госдума одобрила в первом чтении законопроект о представительствах IT-гигантов.

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