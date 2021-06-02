Владимир Путин призвал не экономить на мобильных медицинских комплексах

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин заявил, что государственные программы по оснащению регионов мобильными медицинскими комплексами должны исполняться более тщательно и ответственно. Это прозвучало в среду, 2 июня, на совещании главы государства с членами правительства РФ.

По словам вице-премьера России Татьяны Голиковой, совместно с Минпромторгом прорабатывается возможность производства таких комплексов в первую очередь на базе российского оборудования. Импортное будет использоваться только в том случае, если его аналог отсутствует на российском рынке.

Владимир Путин обратил внимание на то, что вместо 1300 мобильных передвижных пунктов, которые должны были изготовить к 2020 году, поставлено всего 1003 комплекса. Более того, Минпромторг предлагает заменить их на мобильные пункты вакцинации.

— Я хочу и Татьяне Алексеевне сказать, и Денису Валентиновичу (Мантурову, министру промышленности и торговли РФ — прим. «ВМ») — не забывайте известную русскую пословицу: «Скупой платит дважды». Вот сейчас сделаете мобильные пункты для вакцинации, а потом еще раз вернетесь к этой же теме и будете производить медицинские мобильные комплексы, которые представляют собой более серьезное и дорогостоящее оборудование, — цитирует Владимира Путина РИА Новости.

Глава государства призвал оценить возможности промышленности и своевременно мобилизоваться.

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