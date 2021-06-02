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Владимир Путин призвал не экономить на мобильных медицинских комплексах
Фото: Администрация президента РФ

Владимир Путин призвал не экономить на мобильных медицинских комплексах

Юлия Павлушова

Здоровье

Президент России Владимир Путин заявил, что государственные программы по оснащению регионов мобильными медицинскими комплексами должны исполняться более тщательно и ответственно. Это прозвучало в среду, 2 июня, на совещании главы государства с членами правительства РФ.

По словам вице-премьера России Татьяны Голиковой, совместно с Минпромторгом прорабатывается возможность производства таких комплексов в первую очередь на базе российского оборудования. Импортное будет использоваться только в том случае, если его аналог отсутствует на российском рынке.

Владимир Путин обратил внимание на то, что вместо 1300 мобильных передвижных пунктов, которые должны были изготовить к 2020 году, поставлено всего 1003 комплекса. Более того, Минпромторг предлагает заменить их на мобильные пункты вакцинации.

— Я хочу и Татьяне Алексеевне сказать, и Денису Валентиновичу (Мантурову, министру промышленности и торговли РФ — прим. «ВМ») — не забывайте известную русскую пословицу: «Скупой платит дважды». Вот сейчас сделаете мобильные пункты для вакцинации, а потом еще раз вернетесь к этой же теме и будете производить медицинские мобильные комплексы, которые представляют собой более серьезное и дорогостоящее оборудование, — цитирует Владимира Путина РИА Новости.

Глава государства призвал оценить возможности промышленности и своевременно мобилизоваться.

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