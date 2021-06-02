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Посольство РФ подтвердило гибель россиянки в аварии в Каире
Фото: Следственный комитет РФ

Посольство РФ подтвердило гибель россиянки в аварии в Каире

Татьяна Плотникова

Происшествия

Гражданка России погибла в аварии с экскурсионным автобусом в Каире. Эту информацию подтвердило посольство РФ в Египте в среду, 2 июня.

Ранее появились сообщения о том, что авария произошла на трассе Каттамия — Айн-ас-Сохна 2 июня. Легковой автомобиль нарушил скоростной режим и врезался в туристический микроавтобус.

Как уточняет посольство РФ в своем Facebook, ДТП произошло около 18:30 по местному времени. В результате аварии погибла россиянка. Кроме того, несколько граждан России получили синяки и ссадины.

Пострадавшим оказывают медицинскую помощь в больницах города Суэц. Несколько россиян, также находившихся в автобусе, вернулись в свои отели в Хургаде.

Российское посольство выражает соболезнования семье погибшей и желает скорейшего выздоровления раненым. Дипмиссия находится в постоянном контакте с египетскими властями в связи с инцидентом.

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