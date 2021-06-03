Около 680 тысяч выпускников сдадут ЕГЭ по русскому языку

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В четверг и пятницу, 3 и 4 июня, около 680 тысяч российских выпускников сдадут единый государственный экзамен (ЕГЭ) по русскому языку.

Как отметили в пресс-службе Рособрнадзора, русский язык — самый массовый экзамен в текущей волне ЕГЭ. Среди учащихся, которым предстоит его сдавать, около 626 тысяч выпускников 2020-2021 учебного года.

Для сдачи экзамена организовано 5 750 пунктов сдачи в России и ряде зарубежных стран. Решение разделить потоки выпускников на два дня было принято в связи с эпидемиологической ситуацией по коронавирусной инфекции — во избежание массового скопления школьников.

Чтобы получить аттестат, требуется набрать не меньше 24 баллов на ЕГЭ по русскому языку. Претендующим на аттестат с отличием необходимо получить не меньше 70 баллов за данный экзамен и результат не ниже удовлетворительного по всем другим предметам ЕГЭ.

Экзамен будет продолжаться 3,5 часа, работа состоит из двух частей и содержит 27 заданий, сообщается на официальном сайте Рособрнадзора.

Ранее Рособрнадзор рассказал о проведении первых экзаменов основного периода ЕГЭ.

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