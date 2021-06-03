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Врачи рассказали о состоянии раненной во время стрельбы в Екатеринбурге девочки
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Врачи рассказали о состоянии раненной во время стрельбы в Екатеринбурге девочки

Полина Долганова

Здоровье

Врачи отметили положительную динамику в состоянии здоровья 9-летней девочки, которая пострадала во время стрельбы в Екатеринбурге и была ранее введена в медикаментозный сон. Об этом в четверг, 3 июня, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

В ведомстве отметили, что состояние пострадавшей оценивается как «тяжелое, стабильное», пишет Интерфакс.

Напомним, в воскресенье, 30 мая, 48-летний житель Екатеринбурга открыл стрельбу из окна своей квартиры в доме на улице Бородина. В результате инцидента пострадали сотрудник Росгвардии и девятилетняя девочка.

Позже стрелку предъявили обвинения в покушении на убийство двух лиц и в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Мужчина признал вину в зале суда.

Читайте также: Суд арестовал устроившего стрельбу в Екатеринбурге мужчину на два месяца

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