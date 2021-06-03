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Движение на Ходынском бульваре в Москве ограничат 4 июня
Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Движение на Ходынском бульваре в Москве ограничат 4 июня

Иван Юминов

Город
Россия, Москва, Ходынский бульвар Карта всех событий

Движение на Ходынском бульваре ограничат в пятницу, 4 июня, с 14:00 до 19:00. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Так, в 1-м Ходынском проезде на участке от Ходынского бульвара, дом 3б, до Ходынского бульвара будет доступна одна полоса. Те же ограничения будут действовать на Ходынском бульваре от 1-го Ходынского проезда до остановки «Метро ЦСКА».

Наконец, движение ограничат на Ходынском бульваре от остановки «Метро ЦСКА» до Ходынского бульвара, дом 3, отмечается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Движение на Ходынском бульваре в Москве ограничат 4 июняФото: Telegram / Дептранс. Оперативно

Ранее Дептранс рассказал о новой системе информирования при закрытии станций метро.

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