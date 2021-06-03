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Москва договорилась с PepsiCo о достижении целей устойчивого развития
Фото: Пресс-служба Комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы

Москва договорилась с PepsiCo о достижении целей устойчивого развития

Иван Юминов

Город

Правительство Москвы подписало меморандум о сотрудничестве и партнерстве с компанией PepsiCo Россия для достижения Целей устойчивого развития (ЦУР). Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в четверг, 3 июня.

Москва успешно справляется с ЦУРами по экологии, демонстрирует высокие экономические показатели, развивает свою инфраструктуру и транспорт, внедряет инновации как при модернизации городской среды, так и на своих промышленных предприятиях. Наша задача сегодня — сделать эти процессы максимально быстрыми и эффективными, вовлекая в них все заинтересованные стороны и в первую очередь — бизнес и промышленность, — рассказал заммэра.

Он отметил, что столичные власти надеются, что меморандум — это начало совместной работы, к которой скоро подключатся и другие участники.

Уточняется, что меморандум позволит создать новую площадку для взаимодействия по достижению целей. Это, в частности, даст сторонам возможность обмениваться опытом и разрабатывать совместные стратегии. Со стороны PepsiCo Россия, Белоруссия, Украина, Кавказ и Центральная Азия соглашение с городскими властями заключил президент компании Давид Манзини.

— Разработанная PepsiCo программа ReCon, основанная на лучших практиках различных рынков, позволяет внедрять инструменты, снижающие использование ресурсов на производствах. Это эффективная экономия воды, газа, электроэнергии. В результате только наши российские заводы по производству молочной продукции сократили потребление энергии на 13 процентов, а воды — на 26 процентов, уровень переработки отходов составляет 77 процентов, — отметил Манзини.

Ранее сообщалось, что власти Москвы заключили соглашение с McDonald's о сотрудничестве в сфере экологии.

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Власти МосквымеморандумВладимир Ефимов
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