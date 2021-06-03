Эдгард Запашный рассказал, что Большой Московский цирк работает в убыток

Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Россия, Москва, проспект Вернадского, 7 Карта всех событий

Большой Московский цирк на проспекте Вернадского работает в убыток. Об этом заявил генеральный директор предприятия Эдгард Запашный в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в четверг, 3 июня.

— В связи с действующими ограничениями мы, Большой Московский цирк, до сих пор не работаем даже в ноль, мы все еще работаем в убыток себе, потому что труппа — больше 500 человек, большое количество животных, — приводит слова Запашного агентство городских новостей «Москва».

Ранее Запашный рассказал, сколько денег он заплатил за слона из зоопарка.

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