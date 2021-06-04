Пятнадцать экскурсий по Петербургу появилось в сервисе Russpass

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Туристический сервис Russpass подготовил 15 аудиогидов по достопримечательностям Санкт-Петербурга. В число экскурсий вошли аудиолекции о Музее Анны Ахматовой и музее-макете «Петровская акватория».

Также гости северной столицы смогут побольше узнать о дворцах Русского музея. Сервис подготовил для слушателей рассказ о том, кому Екатерина II планировала подарить Мраморный дворец и во что играла аристократия.

Еще одна экскурсия предназначена для Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого. Его экспонаты таят секреты развития флота страны. В состав аудиоэкскурсии вошли 67 записей.

Тему флота продолжает рассказ о крейсере «Аврора». Гости Петербурга узнают новые факты об участии судна в Первой мировой войне и Октябрьской революции, а также послушают интересные факты о службе «Авроры» в межвоенное время.

Кроме того, Russрass подготовил материалы о новых достопримечательностях города. Так, например, в состав гида вошла экскурсия об Острове Новая Голландия.

Чтобы узнать, доступна ли экскурсия в нужное для туриста время, необходимо перейти на страницу достопримечательности и удостовериться, что под фотографией объекта есть значок в виде наушников, пишет официальный портал мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что Музей Победы представил выставку детских рисунков.

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