День Пушкина и бабочки: пять причин выйти из дома в выходные

Фото: Художник Орест Кипренский

Приближаются первые выходные лета. «Вечерняя Москва» подготовила обзор событий, которые пройдут в столице 5 и 6 июня и станут безусловным стимулом выйти из дома.

Первые выходные первого летнего месяца в нашей стране — праздничные. 6 июня родился человек, безгранично обогативший наш язык, литературу, культуру, — «наше все» — Александр Сергеевич Пушкин. Его творчество сопровождает каждого живущего в России на протяжении всей жизни, начиная со сказок в младенчестве, продолжая воспитательную функцию на школьной скамье и, наконец, принося истинное наслаждение в зрелости.

Пушкинский день — праздник, который широко отмечается в музеях и библиотеках. Так, Музей А. С. Пушкина и его филиалы 6 июня приглашают москвичей и гостей столицы на праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню рождения Александра Сергеевича Пушкина. В главном здании музея посетителей ждут экскурсия в «Открытые хранения» и обзорная прогулка «Пушкин Forever, или Будь заодно с гением!», открытие выставок и праздничные концерты. В мемориальной квартире Пушкина можно принять участие в обзорной экскурсии «В гости к Пушкину», в Доме-музее И. С. Тургенева — в экскурсии «Пушкин и Тургенев», а в Доме-музее В. Л. Пушкина — в экскурсии по выставке «Василий Львович Пушкин в театральных креслах». Здесь юные посетители смогут увидеть мультфильм «День чудесный», а закончится программа праздничным концертом. Во всех музеях для посетителей бесплатно открыты выставки.

Стихи Александра Пушкина 5 и 6 июня будут звучать на ВДНХ в исполнении робота. Гости также могут научиться искусству каллиграфии на примере строк произведения Пушкина, поучаствовать в конкурсе чтецов и викторине, побывать на экскурсиях с углублением в историю письменности на Руси, царские реформы в сфере языка.

На «Городской ферме» состоится конкурс чтецов, а Музей кукол на ВДНХ организует экскурсии «Казнить нельзя помиловать». Экскурсовод расскажет об истории письменности на Руси, «лишних» буквах, возникновении буквы «я» и прочих занимательных фактах.

В выходные, 5 и 6 июня, пройдут необычные мероприятия, так или иначе связанные с экологией, животным и растительным миром.

В субботу, 5 июня, в Дарвиновском музее пройдет праздник День эколога, где участники программы познакомятся с дикой природой средней полосы и научатся ее защищать. Начнется день с экскурсии по экологической тропе «Растения в городе», затем на мастер-классе «Как спасти планету от мусора» посетителей научат простым правилам экологического поведения. В программе также мастер-классы «Звериная гигиена», «Раз ромашка, два ромашка», «Правила грибника»; демонстрационные занятия «Живые обитатели московских водоемов» и «Насекомоядные растения»; экологическая игротека.

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

По завершении дневной программы в Дарвиновском музее стартует «Ночь географии» — просветительская акция Русского географического общества. Музей представит гостям топ-20 своих экспонатов. В сопровождении научного сотрудника можно совершить уникальное путешествие по спящим залам музея.

Биологический музей имени Тимирязева приглашает взрослых и детей на праздник День бабочки. В воскресенье «порхающие цветы» расскажут о своем детстве и о том, как становятся взрослыми, что включает рацион их питания, и как они общаются между собой. В программе праздника гостей ждут лекции, презентации, мастер-классы, практические занятия, мультфильмы и, конечно, бабочки из коллекции музея.

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Музей-заповедник А. П. Чехова «Мелихово» в свою очередь зовет детей и взрослых на праздник «В гостях у Каштанки». В субботу, 5 июня, гостей ждут иллюзия и чудеса с фокусником, перевоплощения с мастерами аквагрима, игры и конкурсы, мастер-классы и шоу мыльных пузырей. На площадке «Театральный саквояж» расскажут про театральные профессии. Кроме того, здесь можно стать участником кукольного спектакля и посмотреть мультфильмы.

Выходные дни порадуют горожан несколькими театральными проектами. Так, на сценах московских театров зрители смогут увидеть спектакли Международного театрального фестиваля им. Чехова. Традиционно в программе фестиваля присутствуют спектакли, поставленные по произведениям писателя. В афише фестиваля зрителям презентуют свои спектакли театры из Испании, Аргентины, Франции, Армении, Грузии и Азербайджана. 5 июня в Государственном театре наций можно увидеть постановку «Горбачев».

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Российский академический Молодежный театр приглашает зрителей на фестиваль последних спектаклей «Занавес». В афише форума можно увидеть постановки, которые заканчивают свою сценическую историю в сезоне. Так, 5 июня на суд театралов будет представлен спектакль по мотивам повести Ульфа Старка «Умеешь ли ты свистеть, Йоханна?». Простая и в чем-то наивная история стала поводом поговорить о вечных вещах: одиночестве, страхе, жизни и смерти.

Традиционно музеи и галереи города предлагают вниманию гостей несколько интересных выставок. Так, Государственный музей А. С. Пушкина представляет масштабный межмузейный проект «Поэты и музы». Посетители увидят более 200 уникальных предметов, посвященных теме любви и вдохновению в русской литературе: произведения живописи, графики, мемориальные предметы, документы, рукописи. Перед гостями музея предстанут величайшие представители отечественной словесности и их музы, нашедшие себя в строчках литературных произведений.

В Музее современной истории России открыта выставка «Страна мечтателей — страна героев», приуроченная к 100-летию образования СССР. Выставка охватывает период с 1922 года до начала 1980-х годов. Здесь собрано более 1000 подлинных и представленных в мультимедийных программах экспонатов. Экспозиция рассказывает о людях, об их мечтах и свершениях. Советские люди умели не только мечтать — они героически трудились и верили, что им удастся построить общество, основанное на социальной справедливости.

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В Заповедном посольстве парка «Зарядье» первых гостей ждет экспозиция «Флорариум. Маршрут Россия». Здесь разместились более 250 видов растений из 85 регионов страны. Оранжерея разделена на зоны по федеральным округам. А сам порядок зон выстроен с учетом географического расположения субъектов — от песчаных дюн Калининградской области до флоры Дальнего Востока. Таким образом, каждый прошедший по экспозиции абсолютно точно совершит свое мини-путешествие по России.

И, конечно, москвичей и гостей столицы ждут в кинотеатрах. В четверг, 3 июня, очередная порция фантастических, лирических, драматических и просто хороших фильмов и мультфильмов вновь порадовала большой экран. В афише: триллер «Тихое место — 2», чудесные мультфильмы «4 сапога и барсук» и «Якари», фантастический триллер «Кольцо времени», российские ленты «Спасти нельзя оставить» и «Папа», комедии «Круэлла» и «Итальянские каникулы».

В свою очередь Московский Планетарий зовет гостей на главную премьеру года — полнокупольный научно-популярный фильм «Рождение планеты Земля». Зрители увидят процесс формирования Земли — от зарождения планеты до возникновения на ней жизни. Перед началом сеанса можно прогуляться по Залам Урании и осмотреть экспонаты планетария. А по его окончании — познакомиться с экспонатами астрономической площадки «Парк неба».

Фото: pixabay.com

Новая Третьяковка в субботу приглашает москвичей и гостей столицы на семейные мультканикулы в духе романтизма. 5 июня пройдет День премьер трех сказок, созданных участниками программы в разных техниках. Зрителям представят «Городок в Табакерке» Владимира Одоевского, созданный в Мастерской сыпучей анимации; «Калиф-аист» Вильгельма Гауфа, созданный Мастерской силуэтной анимации; «Король Дроздобород» братьев Гримм, созданный Мастерской теневого театра. А после премьер и обсуждения состоится показ фильма «Приключения принца Ахмеда» Лотты Райнигер.

Редакция «Вечерней Москвы» желает вам провести эти выходные интересно и с пользой.

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