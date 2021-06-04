Эксперты Роскачества рассказали, как правильно выбрать кетчуп

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Эксперты «Российской системы качества» (Роскачество) рассказали, на что нужно обращать внимание при выборе кетчупа.

В первую очередь следует обращать внимание на категорию кетчупа. Отмечается, что этот продукт делят на четыре категории в зависимости от процента содержания в нем томатной пасты: экстра, высшая, первая и вторая. Чем указанный показатель выше, тем качественнее считается соус. Например, в кетчупе категории экстра содержится не менее 25 процентов томатной пасты, а во второй — не менее 14 процентов.

Далее при выборе кетчупа следует руководствоваться простым принципом: чем короче его состав, тем лучше. Дело в том, что в классический рецепт этого соуса входит небольшое количество ингредиентов, а именно: томатная паста, вода, соль и специи.

Также следует обращать внимание и на консистенцию продукта. Разумеется, сделать это можно не всегда. Но если такая возможность есть, то важно знать: у кетчупа должна быть однородная консистенция.

Наконец, всегда нужно проверять срок годности продукта. Это зависит от двух факторов: первый — является ли кетчуп пастеризованным, второй — материал упаковки, в которой он хранится.

— Так, стерилизованный кетчуп в стеклянной таре хранится от одного года до двух, в металлической или полимерной упаковке — один год. Нестерилизованный в стеклянной упаковке — один год, в упаковке из полимерных и комбинированных материалов — шесть месяцев, в металлической — один год, — рассказали эксперты.

При этом важно понимать, что срок годности кетчупа устанавливает сам производитель, сообщается на сайте Роскачества.

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