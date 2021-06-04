Андрей Бочкарев рассказал о реконструкции советских кинотеатров в Москве

Фото: пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Реконструкцию десяти бывших советских кинотеатров завершат в столице до конца года. Об этом в пятницу, 4 июня, рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он уточнил, что 39 бывших кинотеатров реконструируют за счет частных средств. На их месте открывают современные районные центры притяжения горожан. В каждом проводят кинопоказы и творческие мастер-классы, открывают досуговые центры, кафе и магазины.

Андрей Бочкарев добавил, что восемь центров уже заработали в Москве. Реконструкция еще 22 продолжается.

Ранее реконструкцию кинотеатра «Саяны» завершили в Москве.

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