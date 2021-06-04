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Число случаев коронавируса в России выросло на 8947 за сутки
Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Число случаев коронавируса в России выросло на 8947 за сутки

Полина Долганова

Здоровье

Число случаев заболевания коронавирусом в России выросло за последние 24 часа на 8947. Об этом в пятницу, 4 июня, сообщает Telegram-канал оперштаба Москвы.

Всего за время пандемии в 84 регионах РФ заболело 5 108 129 пациентов.

В сообщении оперативного штаба говорится, что темп прироста составляет 0,18 процента.

Число случаев коронавируса в России выросло на 8947 за суткиФото: Стопкоронавирус.рф

На первом месте по количеству заболевших по-прежнему остается Москва. В столице за сутки заболели 2817 человек.

Число случаев коронавируса в России выросло на 8947 за суткиФото: Стопкоронавирус.рф

Ранее заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала о начале вакцинации от COVID в вузах Москвы.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Более 1,5 миллиона человек вакцинировались от COVID-19 в Москве

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