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Глава РФПИ заявил, что атаки на «Спутник V» начались до регистрации вакцины
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Глава РФПИ заявил, что атаки на «Спутник V» начались до регистрации вакцины

Полина Долганова

Внешняя политика

Атаки в адрес российского препарата от коронавирусной инфекции «Спутник V» начались до регистрации вакцины. Об этом в пятницу, 4 июня, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

По его мнению, фармпроизводители и представители некоторых политических кругов, которые являются инициаторами атаки, пытаются подорвать доверие к российской вакцине.

— Противодействие этому очень простое: просто успех «Спутника» и в России, и за рубежом… Подход очень простой: быть успешными. Собаки лают — караван идет, — сказал Дмитриев в интервью каналу «Россия 24».

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сказал, что заказчиками информационной кампании против вакцины от COVID-19 «Спутник V» являются представители так называемой большой фармы.

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