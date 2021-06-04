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Российское посольство находится в контакте с властями Франции по задержанию теннисистки
Фото: CTK/TASS

Российское посольство находится в контакте с властями Франции по задержанию теннисистки

Полина Долганова

Внешняя политика

Посольство России в Париже осведомлено о задержании российской теннисистки Яны Сизиковой после матча в рамках турнира «Роллан-Гаррос». В настоящее время спортсменка находится в контакте с французскими властями по данной ситуации. Об этом в пятницу, 4 июня, сообщил пресс-секретарь дипмиссии Александр Макогонов.

— Посольству известно о задержании российской теннисистки Яны Сизиковой, участвующей в турнире «Роллан-Гаррос». Находимся в контакте с французскими властями и семьей задержанной, — заявил он.

Французская газета Parisien сообщила о задержании Сизиковой на территории Парижа. Она подозревается в умышленном проигрыше в матче турнира по теннису, пишет РИА Новости.

Ранее теннисист Медведев впервые пробился во второй круг «Ролан Гаррос».

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Францияпосольствотеннис
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