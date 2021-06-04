Старинный дом на Кутузовском проспекте капитально отремонтируют

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Россия, Москва, Кутузовский проспект, 22 Карта всех событий

Шестиэтажное здание, построенное в первой половине XX века, реконструируют в центре столицы. Об этом в пятницу, 4 июня, сообщает официальный портал мэра Москвы.

Работы проведут в здании, расположенном на Кутузовском проспекте, 22. Здесь отремонтируют фасад, приведут в порядок подвальные помещения и обновят систему водоотведения.

В этом доме жил знаменитый режиссер, писатель и драматург Александр Довженко. На фасаде размещена его мемориальная доска.

Ранее заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал о реконструкции советских кинотеатров в столице.

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