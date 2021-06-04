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Назван фактор, сказавшийся на падении курса золота
Фото: pixabay.com

Назван фактор, сказавшийся на падении курса золота

Елена Фролова

Экономика

Согласно информации о состоянии на 11:30 утренних торгов 4 июня на COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи, стоимость августовских фьючерсов на золото немного выросла — на 0,03 процента, добравшись до уровня 1873,85 доллара за тройскую унцию.

Днем ранее данный показатель составил 1871,95 доллара, продемонстрировав падение на 1,92 процента.

На курсе драгметалла сказались данные, опубликованные агентством ADP, о числе новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе Соединенных Штатов. Оно составило 978 тысяч единиц. Эти данные значительно выше тех, что прогнозировались, а также лучше предыдущих.

Число заявлений на получение пособий по безработице тоже оказалось ниже ожидаемых позиций. Только на прошлой неделе объем обращений составил 385 тысяч заявок, а инвесторы рассчитывали на 390 тысяч. То есть это говорит о высоком темпе восстановления рынка труда после проведения вакцинации, отмечает «Экономика сегодня».

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