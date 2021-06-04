Сергей Собянин заявил, что к осени еще миллион москвичей вакцинируют от COVID

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

К осени еще один миллион человек планируют вакцинировать от коронавируса в столице. Об этом пятницу, 4 июня, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на Петербургском международном экономическом форуме.

— И с учетом того, что естественная иммунизация населения идет, таким образом мы достигнем уровня защиты населения, — сказал он.

По словам главы города, прививку от COVID-19 уже сделали 1,5 миллиона москвичей. Вместе с тем он заявил, что темпы вакцинации необходимо наращивать.

— Тем более что болезнь никуда не делась, большое количество людей лежит в госпиталях, на ИВЛ, в реанимации, и мы должны позаботиться теперь о себе, защитить себя. Тем более что такая возможность есть, — цитирует Сергея Собянина Интерфакс.

Ранее Сергей Собянин заявил, что Москва обеспечивает экономическое развитие в условиях пандемии.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Первым компонентом от COVID-19 привились около 18 миллионов россиян