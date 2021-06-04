Украина пригрозила сделать Лукашенко «больно» при допуске следователей ЛНР в страну

Флаг Украины

Киев сделает президенту Белоруссии Александр Лукашенко «больно», если тот даст следователям самопровозглашенной ЛНР разрешение на проведение следственных действий с журналистом Романом Протасевичем. Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала «1+1» в пятницу, 4 июля.

По его словам, у Украины достаточно с Белоруссией экономических и других связей.

— Будет больно Александру Лукашенко. У нас есть достаточно инструментов, чтобы сделать людям и странам, которые не уважают территориальную целостность Украины, больно, — подчеркнул Кулеба.

Глава ведомства отметил, что Киев не прощает неуважения к территориальной целостности Украины, а Лукашенко провоцирует власти страны своими действиями. При этом Кулеба добавил, что будет Киев будет действовать взвешенно, так как не планирует развязывать экономические войны с Белоруссией, пишут Известия.

В ЛНР 1 июня установили причастность журналиста Романа Протасевича к преступлениям против жителей Донбасса. Лукашенко предложил следователям ЛНР посетить Протасевича для проведения проверки.

Напомним, самолет Ryanair, который совершал рейс из Афин в Вильнюс, экстренно сел в белорусской столице из-за сообщения о минировании. Информация о минировании не подтвердилась. Позже стало известно, что данным рейсом летел бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич.

Суд Центрального района Минска включил Telegram-канал Nexta в список экстремистских материалов. Решение было принято в связи с содержанием информационных публикаций, в которых были найдены признаки экстремистской деятельности, включая организацию и призывы к массовым беспорядкам.

Ранее сообщалось, что Евросоюз запретил авиакомпаниям Белоруссии полеты в своем воздушном пространстве.

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