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Сергей Собянин допустил введение мер поддержки для привлечения москвичей к вакцинации
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Сергей Собянин допустил введение мер поддержки для привлечения москвичей к вакцинации

Иван Юминов

Город

Столичные власти могут ввести меры поддержки с целью привлечения жителей к вакцинации от коронавируса. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу, 4 июня.

— Мы поощряем пожилых людей, чтобы они приходили в пункты вакцинации, выплачиваем тысячу рублей. Возможно, что мы будем вводить еще какие-то меры поддержки, например, лотерею с федеральными коллегами, — приводит слова главы города Интерфакс.

Ранее Собянин заявил, что к осени еще миллион москвичей вакцинируют от COVID-19.

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