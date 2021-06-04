Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Смертность на дорогах Москвы снизилась почти в два раза за семь лет. Об этом заявил глава столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в пятницу, 4 июня.

— За последние семь лет количество погибших на дорогах в Москве снизилось почти в два раза. Это сохранило примерно 2,5 тысячи человеческих жизней, — рассказал руководитель ведомства.

Москва является самым безопасным городом в России в плане дорожного движения, приводит слова Ликсутова RT.

Ранее Ликсутов рассказал о популярности проката самокатов в Москве.

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