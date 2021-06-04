Более 30 тысяч москвичей бесплатно воспользовались велопрокатом в День велосипеда

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Более 30 тысяч жителей столицы бесплатно воспользовались городским велопрокатом в рамках акции, приуроченной к Всемирному дню велосипеда, который отмечается 3 июня. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.

— Вчера, во Всемирный день велосипеда, на велосипедах проката «Велобайк» можно было бесплатно ездить целый час вместо 30 минут. Так прокатились больше 30 тысяч человек, — говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс Москвы».

В департаменте предложили москвичам прислать любимые велосипедные маршруты в бот в Telegram, лучшие из которых будут опубликованы.

Ранее руководитель велоклуба назвал два способа проверки велосипеда для безопасного вождения.

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