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Тимати впервые вышел в свет с победительницей «Холостяка»
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Тимати впервые вышел в свет с победительницей «Холостяка»

Анастасия Колоскова

Звезды

Известный рэпер Тимати, ставший главным героем недавно завершившегося шоу «Холостяк», впервые вышел в свет вместе с победительницей проекта Екатериной Сафаровой. Пара появилась на премии телеканала «Муз-ТВ».

Видео, запечатлевшее их появление на красной дорожке, разместила модель у себя на странице в социальной сети Instagram. На кадрах видно, как музыкант и его пассия позируют фотографам, а затем подходят к ведущей мероприятия Анастасии Ивлеевой.

Для выхода в свет пара остановилась на нарядах черного цвета. Тимати надел кожаный пиджак, а его спутница — откровенное платье с глубоким декольте и разрезом, которое подчеркнуло ее идеальную фигуру.

Тимати впервые вышел в свет с победительницей «Холостяка»Фото: instagram.com/kat_safarova

Напомним, до этого ни Тимати, ни его возлюбленная не распространялись о своих отношениях. По условиям контракта до окончания шоу они не могли находиться вместе на публике.

Ранее Тимати трогательно рассказал о победительнице «Холостяка», а сама девушка сообщила о знакомстве с мамой рэпера.

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отношенияшоу «Холостяк»Тимати
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