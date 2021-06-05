Дерматолог рассказала правила красивого и безопасного загара

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Врач-дерматолог Наталья Милорадова рассказала, как добиться красивого загара, при этом безопасного для здоровья.

По словам медика, отдыхающим необходимо не забывать о головных уборах и использовать подходящий типу кожи солнцезащитный крем. Лучше выбирать профессиональные средства, так как в них много увлажняющих компонентов. При этом специалист отметила, что в городе нужно использовать средства с солнцезащитным фактором SPF 30, а на пляже — SPF 50. Кроме того, во время длительного нахождения под солнцем следует каждые два-три часа обновлять нанесение средств. Также Милорадова напомнила, что лучше не загорать в период максимальной солнечной активности — с 12 до 15 часов.

Людям, у которых наблюдается гиперпигментация, дерматолог рекомендовала пройти курс биоревитализации или мезотерапии. По словам врача, одной из причин этой патологии может быть неправильный уход за кожей в летний период. Она посоветовала летом не использовать средства с фруктовыми кислотами и ретинолом, потому что они могут привести к ожогам и гиперпигментации.

Еще эксперт рекомендовала использовать термальную воду, которая позволяет восстановить барьерную функцию и увлажнить кожу, а также принимать бета-каротин перед началом летнего отдыха, передают «Известия».

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