Синоптики пообещали москвичам теплую и солнечную погоду 5 июня

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В субботу, 5 июня, в столичном регионе будет комфортный температурный фон. Ожидается солнечная погода без осадков.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 23-25 градусов. В Подмосковье ожидается 22-27 градусов тепла.

Ветер будет дуть восточный со скоростью 6-9 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 749 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 60 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что погодные условия в столице для большинства метеозависимых и не реагирующих на внешние факторы людей индифферентные. Такие по-летнему комфортные дни позволяют расширить двигательную активность и заниматься посильными для организма видами спорта на свежем воздухе, а также проводить закаливающие процедуры.

Проявления общего недомогание возможны у метеочувствительных людей с различными сосудистыми нарушениями, что может быть связано с колебаниями атмосферного давления.

Ранее сообщалось, что сухая и солнечная погода придет в столичный регион на выходных.

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