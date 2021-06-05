Путин рассказал, когда россияне смогут более свободно ездить в другие страны

Фото: Администрация президента РФ

Россияне смогут более свободно посещать другие страны примерно с сентября, когда уровень иммунитета к коронавирусной инфекции в России достигнет около 60 процентов. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

— Где-то в сентябре мы достигнем уровня 60 процентов иммунизации всего населения РФ. Только после этого можно будет говорить о более широком доступе на нашу территорию, и что наши граждане тоже смогут ездить более свободно в другие страны, в том числе европейские, — рассказал глава государства.

Президент уточнил, что европейские регуляторы должны признать, что люди, привитые российскими вакцинами, не отличаются от тех, кто сделал прививку препаратами Moderna или Pfizer.

При этом Владимир Путин отметил, что в Европе задерживается регистрация российской вакцины. Это, по мнению российского лидера, происходит в коммерческих целях — выигрывается время, чтобы конкуренты компаний из России успели занять рынок, сообщает ТАСС.

Ранее, 4 июня, сообщалось, что производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V» было запущено в Сербии.

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