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«Классическая торпеда»: физиономист рассказал, будет ли мучить совесть Протасевича
Фото: twitter/pr0tez

«Классическая торпеда»: физиономист рассказал, будет ли мучить совесть Протасевича

Марина Найденкова

Общество

Один из основателей и бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич не будет страдать от психологических проблем и душевных терзаний после совершения преступлений в Белоруссии, вину в которых признал. Он быстро переключится на другую идеологию. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал физиогномист, экс-сотрудник оперативных и экспертных подразделений спецслужб Артем Павлов.

Как отметил эксперт, проблем с переживаниями о совершенных поступках у Протасевича не будет: им вскоре овладеет другая идеология, он переключится на что-то новое.

— Хорошо, чтобы он переключится на что-то позитивное. Я не думаю, что у него какие-то проблемы будут — у него челюсть «будь здоров!» Он парень решительный, доверчивый, волевой. Классическая торпеда. Поэтому ему и верили, — сказал Павлов.

Он отметил, что Протасевич искренне верит во все, что делает. И делает он все уверенно, что внушает доверие.

— То, что парень готов на активные действия ради того, во что он верит, достойно уважения, — сказал Павлов.

Напомним, самолет Ryanair, который совершал рейс из Афин в Вильнюс, экстренно сел в белорусской столице из-за сообщения о минировании. Информация о минировании не подтвердилась. Позже стало известно, что данным рейсом летел бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич.

Суд Центрального района Минска включил Telegram-канал Nexta в список экстремистских материалов. Решение было принято в связи с содержанием информационных публикаций, в которых были найдены признаки экстремистской деятельности, включая организацию и призывы к массовым беспорядкам.

Ранее Протасевич связал свое задержание в Минске с личным конфликтом.

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БелоруссияпротестыРоман Протасевич
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