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Ирина Слуцкая рассказала об ограничениях в питании фигуристов
Фото: www.instagram.com/slutskayaofficial / Официальный аккаунт Ирины Слуцкой в Instagram

Ирина Слуцкая рассказала об ограничениях в питании фигуристов

Анастасия Колоскова

Звезды

Cпортсменка и телеведущая Ирина Слуцкая подняла в социальных сетях тему питания фигуристов и рассказала о методах, с помощью которых они держат себя в форме.

Слуцкая пояснила, что изменение в 200–300 граммов веса, на которое обычный человек не обращает внимания, играет крайне важную роль для фигуриста, так как это отражается на технике катания.

— Нужно было, чтобы фигурист оставался в своем весе на протяжении всего сезона. И у всех были свои методы: кто-то ел мало, кто-то не ел вообще. Я, например, перед чемпионатом мира в 2005 году за весь день съедала только тарелку супа и столовую ложку икры. Мне этого хватало, — написала бронзовый и серебряный призер Олимпиад в своем Instagram-аккаунте.

Слуцкая отметила, что очень любила сладости, но, чтобы не потерять форму перед сборами, она делила конфету на маленькие кусочки и ела ее в течение недели.

Ранее Ирина Слуцкая заявила, что у детей из малообеспеченных семей может быть больше спортивной злости, чем у тех детей, которым всего хватает.

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