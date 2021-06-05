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Кудрин заявил, что доллар останется в РФ после изменения структуры ФНБ
Фото: roscongress.org / Илья Смирнов

Кудрин заявил, что доллар останется в РФ после изменения структуры ФНБ

Анастасия Колоскова

Внутренняя политика

Отказ от доллара в структуре Фонда национального благосостояния (ФНБ) не повлияет на циркуляцию американской валюты в России. Об этом заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

— Все будут так же работать, будут обменивать во всех обменниках, также можно будет хранить свои личные сбережения в долларах, но государство свои резервы диверсифицирует в другие активы, — рассказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее министр финансов Антон Силуанов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил, что Россия полностью откажется от доллара в структуре Фонда национального благосостояния и снизит долю британского фунта в течение месяца. Уточняется, что в долларах будет вложено ноль процентов, в евро — 40, в юанях — 30. В золото и фунты с иенами — 20 и 5 процентов соответственно.

Кудрин выразил мнение, что на это решение повлияли санкции и опасения властей, что государство не сможет оперативно мобилизовать активы при появлении проблем с расчетами в американской валюте.

По убеждению главы Счетной палаты, доллар имеет ряд альтернатив, в числе которых китайский юань, который он назвал «серьезной валютой мирового уровня».

— Другими такого рода активами являются золото, швейцарский франк, английский фунт стерлингов. И, кроме евро, еще целый ряд валют: канадский доллар, австралийский, — добавил Кудрин.

Ранее Минфин России заявил, что объявленные изменения в структуре Фонда национального благосостояния направлены на сохранение его средств.

Читайте также: Эксперт сказал о причинах и последствиях отказа ФНБ от доллара

Алексей КудринФонд национального благосостояниядоллар
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