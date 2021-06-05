Сборная России по футболу победила команду Болгарии в товарищеском матче

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Сборная России по футболу в рамках товарищеского матча одержала победу над командой Болгарии благодаря голу Александра Соболева.

Встреча сборных России и Болгарии состоялась в рамках подготовки к Евро-2020 и завершилась со счетом 1:0 в пользу российских спортсменов. На поле отличился Соболев, который с пенальти отправил мяч в ворота соперников на 84-й минуте.

Эта игра стала для сборной России по футболу заключительной перед началом чемпионата Европы. Первое выступление наших спортсменов на Евро-2020 состоится 12 июня в Санкт-Петербурге, где они встретятся со сборной Бельгии в матче группы B.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин будет следить за матчами сборной России на Евро-2020.

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