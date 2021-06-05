В Белоруссии назвали санкции против авиационной сферы страны рейдерским захватом
Введенные Евросоюзом санкции против авиационной сферы Белоруссии являются рейдерским захватом. Такого мнения придерживается глава департамента по авиации министерства транспорта республики Артем Сикорский.
— Идет процесс удушения. Эти санкции, скажем прямо, это рейдерский захват рынка и бизнеса авиакомпании («Белавиа» — прим. «ВМ»), которая вообще не участвовала в этих событиях. И те меры в отношении «Белаэронавигации»… Что, диспетчер не должен был отреагировать по закону? Что, специалисты авиабезопасности не должны были отреагировать? — заявил Сикорский в эфире телеканала ОНТ.
Напомним, в пятницу, 4 июня, Евросоюз ввел запрет авиакомпаниям Белоруссии летать в воздушном пространстве стран ЕС и совершать посадку в европейских аэропортах. Ограничительные меры начали усиливать из-за ситуации с посадкой самолета Ryanair в Белоруссии.
Инцидент с самолетом Ryanair в Минске
Напомним, самолет Ryanair, который совершал рейс из Афин в Вильнюс, экстренно сел в белорусской столице из-за сообщения о минировании. Информация о минировании не подтвердилась. Позже стало известно, что данным рейсом летел бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич.
3 июня Протасевич сообщил, что он признал вину в призывах к протестам после выборов президента в Белоруссии.
Суд Центрального района Минска включил Telegram-канал Nexta в список экстремистских материалов. Решение было принято в связи с содержанием информационных публикаций, в которых были найдены признаки экстремистской деятельности, включая организацию и призывы к массовым беспорядкам.
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