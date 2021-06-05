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В Белоруссии назвали санкции против авиационной сферы страны рейдерским захватом
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

В Белоруссии назвали санкции против авиационной сферы страны рейдерским захватом

Анастасия Колоскова

В мире

Введенные Евросоюзом санкции против авиационной сферы Белоруссии являются рейдерским захватом. Такого мнения придерживается глава департамента по авиации министерства транспорта республики Артем Сикорский.

— Идет процесс удушения. Эти санкции, скажем прямо, это рейдерский захват рынка и бизнеса авиакомпании («Белавиа» — прим. «ВМ»), которая вообще не участвовала в этих событиях. И те меры в отношении «Белаэронавигации»… Что, диспетчер не должен был отреагировать по закону? Что, специалисты авиабезопасности не должны были отреагировать? — заявил Сикорский в эфире телеканала ОНТ.

Напомним, в пятницу, 4 июня, Евросоюз ввел запрет авиакомпаниям Белоруссии летать в воздушном пространстве стран ЕС и совершать посадку в европейских аэропортах. Ограничительные меры начали усиливать из-за ситуации с посадкой самолета Ryanair в Белоруссии.

Инцидент с самолетом Ryanair в Минске

Напомним, самолет Ryanair, который совершал рейс из Афин в Вильнюс, экстренно сел в белорусской столице из-за сообщения о минировании. Информация о минировании не подтвердилась. Позже стало известно, что данным рейсом летел бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич.

3 июня Протасевич сообщил, что он признал вину в призывах к протестам после выборов президента в Белоруссии.

Суд Центрального района Минска включил Telegram-канал Nexta в список экстремистских материалов. Решение было принято в связи с содержанием информационных публикаций, в которых были найдены признаки экстремистской деятельности, включая организацию и призывы к массовым беспорядкам.

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