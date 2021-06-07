«Он меня наказал»: Гвоздикова рассказала о домогательствах на съемках «Большой перемены»

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Актриса Наталья Гвоздикова стала гостем программы «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым на канале «Россия 1». В эфире она рассказала, что ей оказывал знаки внимания режиссер «Большой перемены» Алексей Коренев, который был намного старше актрисы.

— Он меня наказал. Вырезал часть моей роли из «Большой перемены». Он проявлял ко мне знаки внимания. По-разному проявлял. Я понимала, что очень ему нравлюсь. И вроде как он не прочь проявить симпатию ко мне. Были репетиции. То волосы поправит, то костюмчик, — рассказала артистка.

Также она упомянула, что позже попыталась понять, почему некоторых сцен с ее участием в итоговой версии фильма нет.

— Потом они с актером Юрием Кузьменковым сказали, что решили меня таким образом наказать. Якобы я общалась близко со Збруевым, с Крамаровым. А с ним и Кореневым — не очень. Вот и наказали, — рассказала Гвоздикова о вырезанных сценах из «Большой перемены».

Напомним, что режиссер Алексей Коренев умер в 1995 году от инфаркта.

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