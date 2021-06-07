Суд продлил арест уральскому экс-схиигумену Сергию до конца лета

Фото: Пресс-служба Басманного суда Москвы

Московский городской суд продлил срок ареста бывшему схиигумену Сергию, который обвиняется в склонении к самоубийству и нарушении права на свободу вероисповедания. Об этом в понедельник, 7 июня, сообщила пресс-служба ведомства.

Экс-схиигумен Сергий (настоящее имя Николай Романов — прим. «ВМ») будет находиться под стражей до 29 августа 2021 года.

Бывший схимонах Сергий стал известен после высказываний об отрицании коронавирусной инфекции, а также о якобы массовом чипировании людей с помощью вакцины, «которая для многих будет смертельной». В начале июля суд Екатеринбургской епархии лишил его сана за такие высказывания, в результате Романова оштрафовали на 90 тысяч рублей.

Ранее прихожане Среднеуральского женского монастыря, где укрывался отлученный от церкви бывший схимонах Сергий, не пустили на территорию обители судебных приставов и представителей епархии, которые прибыли для проведения экспертизы.

Екатеринбургская епархия обратилась в суд Свердловской области для признания права собственности на Среднеуральский монастырь. Была назначена экспертиза монастыря, а также были приняты меры по запрету проживающим в монастыре лицам препятствовать доступу экспертов на территорию храма и их деятельности.

29 декабря Басманный суд Москвы арестовал бывшего схимонаха Сергия до 28 февраля 2021 года. В отношении него возбудили уголовное дело по трем статьям: «Склонение к самоубийству», «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий» и «Самоуправство».

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