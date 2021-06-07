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Путин поручил проработать перенос сроков переписи населения на октябрь 2021 года
Фото: Администрация президента РФ

Путин поручил проработать перенос сроков переписи населения на октябрь 2021 года

Анастасия Волоснова

Внутренняя политика

Президент России Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос переноса сроков проведения Всероссийской переписи населения на октябрь. Об этом говорится на сайте Кремля в понедельник, 7 июня.

Ответственным за разработку проекта переписи населения по новым датам станет премьер-министр РФ Михаил Мишустин, а также главы МВД России, МЧС России, Минобороны России, ФСБ России и других ведомств.

Правительство должно представить проработанный вопрос переноса срока к 1 июлю 2021 года.

Напомним, Всероссийскую перепись населения должны были провести в октябре 2020 года, но власти перенесли ее на апрель 2021 года из-за пандемии коронавируса. Позже в Росстате сообщили, что перепись населения из-за коронавируса перенесли на осень 2021 года. По данным Росстата, Всероссийскую перепись населения планируют провести с 1 по 31 октября.

Ранее Путин подписал закон о денонсации Договора по открытому небу.

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