Путин поручил проработать перенос сроков переписи населения на октябрь 2021 года

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос переноса сроков проведения Всероссийской переписи населения на октябрь. Об этом говорится на сайте Кремля в понедельник, 7 июня.

Ответственным за разработку проекта переписи населения по новым датам станет премьер-министр РФ Михаил Мишустин, а также главы МВД России, МЧС России, Минобороны России, ФСБ России и других ведомств.

Правительство должно представить проработанный вопрос переноса срока к 1 июлю 2021 года.

Напомним, Всероссийскую перепись населения должны были провести в октябре 2020 года, но власти перенесли ее на апрель 2021 года из-за пандемии коронавируса. Позже в Росстате сообщили, что перепись населения из-за коронавируса перенесли на осень 2021 года. По данным Росстата, Всероссийскую перепись населения планируют провести с 1 по 31 октября.

Ранее Путин подписал закон о денонсации Договора по открытому небу.

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