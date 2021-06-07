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Путин планирует встретиться с депутатами Госдумы 21 июня
Фото: Администрация президента РФ

Путин планирует встретиться с депутатами Госдумы 21 июня

Иван Юминов

Внутренняя политика

Президент России Владимир Путин встретится с депутатами Государственной думы 21 июня в связи с окончанием работы созыва. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в понедельник, 7 июня.

— Подтверждаю, — приводит слова пресс-секретаря РИА Новости.

Кроме того, 8 июня в режиме видеоконференции президент проведет встречу с представителями социальных организаций. В ней примут участие сотрудники различных НКО, а также волонтеры из 14 регионов России, отмечается на сайте Кремля.

Ранее Путин поручил проработать перенос сроков переписи населения на октябрь 2021 года.

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