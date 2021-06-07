АТОР: Тысячи иностранцев готовы приехать в Россию для вакцинации против COVID-19 «Спутником V»

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Тысячи иностранцев готовы приехать в Россию, чтобы вакцинироваться российским препаратом от коронавируса «Спутник V», разработанным НИЦЭМ имени Гамалеи. Об этом в понедельник, 7 июня, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

— Нам сложно пока говорить о том, что это миллионный потенциальный поток, но несколько тысяч человек из разных стран, — сказала она в эфире телеканала «Россия 1».

Напомним, в пятницу, 4 июня, на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) президент Владимир Путин поручил проработать вопрос о платной вакцинации от COVID-19 для иностранцев на территории России.

Глава государства подчеркнул, что отечественная фармацевтическая промышленность готова и дальше наращивать выпуск вакцин. Это позволит иностранным гражданам приезжать в Россию, чтобы сделать прививку от коронавируса.

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