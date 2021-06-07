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Россельхознадзор обнаружил вредные организмы в цветах из трех стран
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Россельхознадзор обнаружил вредные организмы в цветах из трех стран

Юлия Курганова

Общество

Россельхознадзор сообщил о росте случаев обнаружения вредных организмов в цветах, которые поставлялись из Нидерландов, Италии и Кении, в сопровождении фитосанитарных сертификатов, выданных в Литве, Латвии и Словакии. Об этом сообщается в понедельник, 7 июня, на сайте ведомства.

— Россельхознадзор указывает на резкий рост поставок за последние пять месяцев цветов из Италии, Кении и Нидерландов, которые сопровождались фитосанитарными сертификатами, выданными национальными организациями по карантину и защите растений Литвы, Словакии и Латвии... Фитосанитарное состояние подкарантинных товаров, ввозимых из указанных стран, не соответствует требованиям Евразийского экономического союза: в них выявляются карантинные для стран-членов ЕАЭС объекты, — сказано в сообщении.

Ведомство уведомило об этом компетентные госорганы, которые выдают сертификаты на продукцию, попросив провести расследования по фактам нарушений и принять меры для соблюдения требований при ввозе в Россию подкарантинных товаров.

Отмечается, что если принятые этими ведомствами меры в дальнейшем не исключат ввоз в РФ подобных грузов, то Россельхознадзор рассмотрит вопрос о возможном введении временных ограничений на поставки подкарантинной продукции из вышеперечисленных стран.

Ранее Россельхознадзор одобрил импорт томатов с пяти предприятий Азербайджана.

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