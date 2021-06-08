Столичные врачи вылечили от COVID-19 еще 2018 пациентов за сутки

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Столичные врачи вылечили от COVID-19 ещё 2018 пациентов за последние сутки. Об этом говорится в Telegram-канале оперативного штаба во вторник, 8 июня.

За минувшие 24 часа зафиксировано 3817 новых случаев COVID-19. Госпитализировано 1552 человека, скончались 62 пациента.

Фото: Оперштаб

Всего за время пандемии в Москве от коронавируса вылечились 1 079 932 человека.

Ранее вирусолог объяснил, почему россиянам не нужны иностранные вакцины от COVID-19.

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