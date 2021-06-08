Музей Пушкина пригласил горожан на фестиваль «Красная площадь»

Фото: «Вечерняя Москва»

Государственный музей А. С. Пушкина с 17 по 20 июня приглашает москвичей и гостей города на свою программу, которую он организовывает в рамках книжного фестиваля «Красная площадь».

В пятницу, 18 июня, на площадке «Нон-фикшн» состоится презентация альбома «Золотому блеску верил». Издание знакомит с книгами, рукописями, изобразительными материалами из собрания Мемориальной квартиры Андрея Белого. Гостям презентации расскажут о друзьях, родственниках, знакомых, возлюбленных писателя, ставших прототипами героев его произведений.

На следующий день, 19 июня, на площадке «Москва —литературный мегаполис» специалисты музея расскажут о выставочно-издательском проекте «Поэты и музы», в создании экспозиции которого приняли участие 54 российских литературных музея.

Участие в мероприятиях бесплатное, сообщается на сайте музея.

Читайте также: День Пушкина, «Литбуфет» и «Книгабайт»: как пройдет фестиваль «Красная площадь»