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Музей Пушкина пригласил горожан на фестиваль «Красная площадь»
Фото: «Вечерняя Москва»

Музей Пушкина пригласил горожан на фестиваль «Красная площадь»

Ольга Маркова

Культура

Государственный музей А. С. Пушкина с 17 по 20 июня приглашает москвичей и гостей города на свою программу, которую он организовывает в рамках книжного фестиваля «Красная площадь».

В пятницу, 18 июня, на площадке «Нон-фикшн» состоится презентация альбома «Золотому блеску верил». Издание знакомит с книгами, рукописями, изобразительными материалами из собрания Мемориальной квартиры Андрея Белого. Гостям презентации расскажут о друзьях, родственниках, знакомых, возлюбленных писателя, ставших прототипами героев его произведений.

На следующий день, 19 июня, на площадке «Москва —литературный мегаполис» специалисты музея расскажут о выставочно-издательском проекте «Поэты и музы», в создании экспозиции которого приняли участие 54 российских литературных музея.

Участие в мероприятиях бесплатное, сообщается на сайте музея.

Читайте также: День Пушкина, «Литбуфет» и «Книгабайт»: как пройдет фестиваль «Красная площадь»

фестивальКрасная площадьАлександр Сергеевич Пушкин
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