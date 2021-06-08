«Не выдержит он семь лет»: сестра Ефремова рассказала о жизни актера в колонии

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Анастасия Ефремова, старшая сестра актера Михаила Ефремова, осужденного за смертельное ДТП, рассказала о том, как ему живется в колонии.

По ее словам, до заключения брата они не поддерживали тесную связь, однако теперь созваниваются раз в три–четыре дня.

Ефремов предпочитает не касаться в разговоре своей жизни и в основном расспрашивает о делах в театре. По мнению Анастасии, за год заключения актер практически не изменился.

— Измениться могут взгляды, но не суть человеческая, тем более в таком возрасте. Миша сильный и цельный. Но шутить стал меньше — и это меня огорчает. Какого-то жаргона за ним не замечала, да и там же не зона, а просто какое-то мужское общежитие для первоходов. Все его там любят, уважают, — цитирует Ефремову «СтарХит».

Она отметила, что актер свыкся с обстановкой и не жалуется на условия, однако пребывание в колонии дается ему непросто. Он испытывает усталость от монотонной работы, из-за чего не может по вечерам отвечать на многочисленные письма поклонников.

— Не выдержит он там семь лет! — заключила сестра актера.

С Ефремовым, по ее словам, поддерживают отношения Никита Высоцкий, Гарик Сукачев, Иван Охлобыстин, Сергей Гармаш и Василий Мищенко. Друзья несколько раз бывали у него в колонии. Анастасия планирует навестить брата в июле.

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