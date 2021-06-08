Круглогодичная ярмарка в экостиле открылась в столичном районе Марьина Роща

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Новая круглогодичная ярмарка открылась в столичном районе Марьина Роща. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы во вторник, 8 июня.

Ярмарка расположилась по адресу Октябрьская улица, владение 42, на пересечении с улицей Сущевский Вал.

Здание павильона напоминает форму застывшей возле берега волны. Экологичное оформление объекта имеет смысловое значение. Так, здание символизирует поднятый пласт асфальта, бетона и металла застройки Москвы, который оголяет исторический слой столицы с ее деревянными домиками и ярмарочной торговлей. Сочетание таких материалов, как древесина, металл и камень, означает эффективное использование пространства и ресурсов.

Площадь ярмарки составляет 462,3 квадратного метра. В ней расположились 14 точек торговли, где продают овощи, фрукты, молочную, рыбную и мясную продукцию, а также полуфабрикаты, кондитерские изделия, мед и бакалею.

Здесь представлена продукция фермеров, а также крупных производителей из Москвы и региона, а также Тамбовской и Воронежской областей, Армении и Чувашии.

Ярмарка работает с 10:00 до 20:00 шесть дней в неделю, кроме понедельника, который является санитарным днем.

Ранее сообщалось, что раздел, посвященный ярмаркам столицы, разместили на портале mos.ru.

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