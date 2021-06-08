Теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла в полуфинал «Ролан Гаррос»

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Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова обыграла Елену Рыбакину из Казахстана в четвертьфинале «Ролан Гаррос».

Встреча прошла в Париже во вторник, 8 июня, и завершилась со счетом6:7 (2:7), 6:2, 9:7. Матч длился 2 часа 33 минуты.

В полуфинале Открытого чемпионата Франции Павлюченкова сыграет Тамарой Зиданшек из Словении. Встреча состоится в четверг, 10 июня.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поддержал проведение теннисного турнира «ВТБ Кубок Кремля» в столице. Москва примет турнир после перерыва в 2020 году из-за пандемии коронавируса. Соревнования будут проходить в период с 7 по 25 октября 2021 года во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.

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