Запланированные перекрытия движения в поселении Щаповском отменили из-за непогоды

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, поселение Щаповское, деревня Костишово Карта всех событий

Запланированные перекрытия движения в поселении Щаповском на территории ТиНАО отменены. Об этом во вторник, 8 июня, сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Из-за неблагоприятных погодных условий запланированные съемки не состоятся. В связи с этим проезжую часть не перекроют.

Напомним, кратковременные перекрытия до пяти минут должны были действовать в среду, 9 июня, с 12:00 до 17:00 на участке Местного проезда от владения 66а (поселение Щаповское, село Ознобишино) до деревни Костишово (поселение Щаповское).

Ранее сообщалось, что движение транспорта на улице Логвиненко в Зеленограде будет ограничено с 1 июня по 30 июля в связи с проведением инженерных работ. На это время в районе корпуса 1456 будет частично перекрыта одна полоса с неполной ликвидацией парковочных мест.

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