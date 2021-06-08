Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Запланированные перекрытия движения в поселении Щаповском отменили из-за непогоды
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Запланированные перекрытия движения в поселении Щаповском отменили из-за непогоды

Кирилл Николаев

Транспорт
Россия, Москва, поселение Щаповское, деревня Костишово Карта всех событий

Запланированные перекрытия движения в поселении Щаповском на территории ТиНАО отменены. Об этом во вторник, 8 июня, сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Из-за неблагоприятных погодных условий запланированные съемки не состоятся. В связи с этим проезжую часть не перекроют.

Напомним, кратковременные перекрытия до пяти минут должны были действовать в среду, 9 июня, с 12:00 до 17:00 на участке Местного проезда от владения 66а (поселение Щаповское, село Ознобишино) до деревни Костишово (поселение Щаповское).

Ранее сообщалось, что движение транспорта на улице Логвиненко в Зеленограде будет ограничено с 1 июня по 30 июля в связи с проведением инженерных работ. На это время в районе корпуса 1456 будет частично перекрыта одна полоса с неполной ликвидацией парковочных мест.

Читайте также: Оплата проезда банковской картой появится на всех маршрутах коммерческих перевозчиков

непогодаперекрытие движенияТиНАО
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Бузова по Станиславскому

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Для кого растут ландыши?

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Почти обогнали Америку

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

И не друг, и не враг, а так

Владимир Шишкин
Владимир Шишкин

Магазины-склады набирают обороты

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Отцы и дети. Нужна ли помощь

Андрей Звонков
Андрей Звонков

Частная медклиника? Готовьтесь, что вас начнут разводить

Все мнения
О проекте