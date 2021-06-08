Курсы доллара и евро снизились на Московской бирже

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Курс доллара снизился на 28,14 копейки по сравнению с результатом предыдущих торгов и составил 72,59 рубля. Об этом свидетельствуют данные торгов Московской биржи.

Всего на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи было заключено 43 058 сделок на сумму 155 миллиардов рублей.

Курс евро уменьшился на 31 копейку. Стоимость европейской валюты составила 88,34 рубля. Всего на ЕТС было заключено 6838 сделок на сумму 26,75 миллиарда рублей.

Ранее Министерство финансов Российской Федерации поддержало переход международных расчетов с доллара на рубль.

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