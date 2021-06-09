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Танцовщица Большого театра Екатерина Крысанова получила балетный «Оскар»
Фото: youtube.com

Танцовщица Большого театра Екатерина Крысанова получила балетный «Оскар»

Юлия Курганова

Культура

Обладатели балетного «Оскара» — приза «Бенуа де ла Данс» стали известны во вторник, 8 июня, по итогам церемонии, которая проходит в Большом театре.

Жюри во главе с хореографом, народным артистом СССР Юрием Григоровичем сделало свой выбор и обнародовало имена лучших — хореографов, артистов, композиторов и художников.

«Бенуа де ла Данс» среди танцовщиц получили Екатерина Крысанова за заглавную роль в балете «Жизель» и Амандин Альбиссон за заглавную партию в балете «Кармен».

Хореограф Юрий Посохов награжден за балет «Анна Каренина». Балерину Светлану Захарову наградили совместным российско-итальянским призом Мясина, который ей вручил посол Италии.

Почетный приз «За жизнь в искусстве» получил британский танцовщик сэр Энтони Доуэлл, передает ТАСС.

Ранее Цискаридзе назвал две составляющие бесподобной карьеры.

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Большой театрбалеринанаграда
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