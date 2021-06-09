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«В припадке красоты»: Ольга Орлова вновь стала блондинкой
Фото: instagram.com/olgaorlova1311

«В припадке красоты»: Ольга Орлова вновь стала блондинкой

Анастасия Колоскова

Звезды

Бывшая солистка группы «Блестящие» певица Ольга Орлова вернулась к числу блондинок после долгих экспериментов с цветом волос. Видео своего преображения она разместила в разделе Stories своего Instagram-аккаунта.

На кадрах певица показала себя в кресле салона красоты, когда ее свежевыкрашенные волосы укладывает стилист.

— В припадке красоты, — подписала Орлова видео.

«В припадке красоты»: Ольга Орлова вновь стала блондинкой Фото: instagram.com/olgaorlova1311

Фолловеры исполнительницы отметили, что ей больше идет укороченная стрижка. После этого певица разместила две своих фотографии с разной длиной волос и предложила поклонников проголосовать.

Ранее Орлова попросила телеведущего Дмитрия Шепелева о встрече с сыном Жанны Фриске.

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Ольга Орловаокрашивание волосблондинка
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