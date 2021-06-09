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Новые уличные фонари появятся во всех районах СЗАО
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Новые уличные фонари появятся во всех районах СЗАО

Полина Долганова

Город
Россия, Москва, Северо-Западный административный округ Карта всех событий

Более 1,7 тысячи фонарей установят в этом году на территории Северо-Западного административного округа Москвы.

По просьбам местных жителей более 1400 осветительных конструкций возведут во дворах районов, еще 370 опор освещения появится на территориях образовательных учреждений.

Так, например, 232 новых фонаря установят в Митине, 265 — в районе Строгино и еще 237 — в Щукине.

Все столичные фонари оснащены светодиодными светильниками. Они тратят в несколько раз меньше электрической энергии, за счет чего снижается общая нагрузка на электрическое обеспечение города, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее стало известно, что в 2021 году на территории Центрального административного округа установят более 650 фонарей со светодиодными светильниками.

Читайте также: Более 600 фонарей установят в Зеленограде в 2021 году

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