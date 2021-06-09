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Анастасия Ракова сообщила, что в Москве развернут 1,5 тысячи коек для пациентов с COVID
Фото: Пресс-служба Социального комплекса столицы

Анастасия Ракова сообщила, что в Москве развернут 1,5 тысячи коек для пациентов с COVID

Юлия Павлушова

Город
Федеративный просп., 17, МоскваКарта всех событий

Число коек для лечения пациентов с COVID-19 в столице до конца недели увеличат с 12,5 тысячи до 14 тысяч. Об этом в среду, 9 июня, рассказала заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, до конца недели в работающих временных госпиталях и редерах развернут около 460 дополнительных коек. Кроме того, больных коронавирусом начнут принимать отдельные корпуса больницы имени Мухина и больницы имени Спасокукоцкого. Кроме того, COVID-положительных пациентов будут госпитализировать в одну из больниц РЖД, сообщает ТАСС.

— В течение всей этой недели мы фиксируем рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Для обеспечения каждого москвича необходимой медицинской помощью мы расширяем коечную мощность наших медицинских учреждений, — сказала Анастасия Ракова.

Ранее заммэра заявила, что новые коронавирусные ограничения не планируются в Москве.

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